[Rumeur] VGC : des précisions sur la période de lancement coté PS5 et XSX [Rumeur] VGC : des précisions sur la période de lancement coté PS5 et XSX

A défaut du prix, on sait peut être enfin avec davantage de précisions quand sortiront les deux consoles de nouvelle génération, les multiples sources du site VGC allant dans le même sens, à commencer par un lancement de la Xbox Series X la première semaine de novembre, Microsoft ayant indiqué à plusieurs développeurs d'être prêt pour cette fenêtre.



La PlayStation 5 devrait elle arriver juste après, soit pour la fin de la première quinzaine, soit pour la troisième semaine (plus probable), les sources coté marketing évoquant une hausse des dépenses pour une campagne massive (donc probablement de lancement) qui débutera le vendredi 13 novembre.



Tout sera confirmé ou non dans les prochaines semaines (et il est quand même temps).