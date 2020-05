Le Story Trailer de The Last of Us : Partie II

Si tout s'était passé comme prévu, nous aurions dû jouer àdès ce 29 mai, et même qu'on l'aurait déjà retourné de fond en comble s'il était bien sorti en février, et on ne parle même pas du fait qu'il était censé de base sortir fin 2019.Mais bref, c'est donc et cette fois sans faute le 19 juin que Naughty Dog livrera sa dernière production sur PlayStation 4 et en voici comme attendu le nouveau trailer.