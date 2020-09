Cinéma/Séries : Nintendo a déjà d'autres projets après le film Super Mario Bros (2022) Cinéma/Séries : Nintendo a déjà d'autres projets après le film Super Mario Bros (2022)

Nintendo continue de vouloir étendre sa nouvelle politique cross-média et tout en confirmant que le film CG Super Mario Bros. arrivera bien en 2022, la firme entend bien poursuivre ce genre d'initiative et promet continuer dans cette voie dès l'année suivante, précisant d'ailleurs ne pas viser uniquement le monde du cinéma.



On peut du coup peut-être s'attendre à des séries TV, l'occasion de se rappeler que Adi Shankar (producteur de Castlevania sur Netflix) avait déjà levé la main pour annoncer vouloir s'occuper de Metroid. Simple exemple.



Et pour en revenir à Super Mario Bros., sachez qu'on a potentiellement une date, ou en tout cas le choix entre deux puisque Universal a récemment indiqué qu'ils sortiront en 2022 deux productions Illumination : une début juillet, l'autre le 21 décembre.