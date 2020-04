LEGO Super Mario : prix et date des kits

Vu les différences « technologiques » avec les LEGO classiques, on se doutait bien que les prix allaient être à la hauteur, et c'est le cas : la collaborationqui arrivera donc le 10 août en boutique et en précommande sur le site LEGO (actuellement down) réclamera les tarifs suivants :- 59,99€ le pack de base- 29,99€ pour l'extension Power Plant- 99,99€ pour l'extension Bowser CastleSoit tout de même près de 200 balles pour la totale et si vous avez déjà montré la première vidéo de présentation (ou la nouvelle ci-dessous) à vos gosses qui ont eu des étoiles plein les yeux, il va falloir maintenant assumer.