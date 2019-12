[Rumeur] Platinum va fêter ses 10 ans avec des remasters de Vanquish et Bayonetta [Rumeur] Platinum va fêter ses 10 ans avec des remasters de Vanquish et Bayonetta

Décidément, les Stores des constructeurs ont le don de leaker des choses avant l'heure, et après le coup de Resident Evil 3 Remake chez Sony, c'est maintenant du coté du Microsoft Store que l'on découvre l'envie pour Platinum Games de fêter « ses 10 ans ».



Note :

Techniquement, le studio a 13 ans mais cela fait bien 10 ans que le premier jeu du studio a été pondu.



Et pour cela, c'est donc deux jeux qui vont se retrouver remasterisé en 4K/60FPS sur One X avec Vanquish mais aussi Bayonetta, un double-pack étant d'ailleurs au programme même si l'on parle dans tous les cas du dématérialisé.



En attente de confirmation, en se disant que la PS4 n'a aucune raison d'y échapper.



UPDATE

- Sortira le 17 février 2020.