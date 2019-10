C'est fait : Sony a démonté les toutes dernières barrières du total cross-play C'est fait : Sony a démonté les toutes dernières barrières du total cross-play

Le problème avec la langue de bois et l'internet moderne, c'est que lorsqu'on sort des excuses un peu bidons, il faut ensuite assumer le retournement de veste de sa propre compagnie. Actuel Président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan commence à être rodé à ce genre de problèmes, lui qui avait un temps estimé que les jeux d'anciennes générations n'avaient plus d'intérêt (une manière de tacler Microsoft et sa mise en avant de la rétrocompatibilité), avant que l'on nous annonce que la PlayStation 5 fera tourner tous les jeux PS4.



Et aujourd'hui même topo lors d'une interview avec Wired, où celui qui nous disait un temps que Sony n'ouvrirait pas le cross-play aux autres consoles (pour « protéger les enfants ») doit aujourd'hui déclarer que la fonctionnalité est désormais sortie de sa bêta et qu'à partir d'aujourd'hui, tout développeur qui le souhaite peut maintenant sans restriction intégrer la possibilité aux joueurs PS4 d'affronter des opposants Xbox One ou Switch, en plus du PC.



Difficile en effet de lutter éternellement face au progrès et à la concurrence, quand bien même elle reste actuellement en position de challenger. Car Jim Ryan, soudainement modeste, le reconnaît : « Il n'est pas de l'évidence que la marque victorieuse le restera forcément au prochain tour. »