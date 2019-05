Azure : Microsoft et Sony s'associent pour le développement du Cloud Gaming

Sony a beau être de ceux qui ont posé les premiers un pied concret dans le cloud-gaming, l'entreprise est consciente que l'avenir ne va pas manquer de rivaux avec des moyens et des structures infiniment plus grandes que ce qui est aujourd'hui à leur disposition.Il faut donc au moins un allié et c'est peut-être le plus improbable qui vient de signer le même document de partenariat : Microsoft donc. Les deux marques vont donc officiellement s'associer en vue de la Next gen pour développer davantage le secteur du cloud et de l'IA au travers de la plate-forme Microsoft Azure, qui servira à l'avenir de base pour le PlayStation Now.Surprenant mais pas non plus une première car au-delà de l'éternelle guéguerre, davantage alimenter par les joueurs que les constructeurs d'ailleurs, Kenichiro Yoshida (actuel PDG de Sony Corporation) a rappelé que Microsoft reste partenaire de Sony depuis de nombreuses années sur divers secteurs annexes, comme la lutte contre le piratage. Donc aussi incongru que cela puisse paraître, cette collaboration est bénéfique pour l'un comme pour l'autre : Sony va profiter d'une plate-forme de pointe et des technologies Azure AI, tandis que Microsoft va compter sur de nouveaux éléments fournis par son nouvel allié, notamment les semi-conducteurs.Vu de loin, le rapprochement ressemble à un début de contre-attaque face au nouveau challenger (un certain Google) même si au final, le plus important reste du domaine de l'inconnu : rien ne dit pour l'heure que le PS Now arrivera un jour sur supports Xbox, ni que le Project xCloud fera partie de la gamme PlayStation.Mais au moins, la photo est jolie.