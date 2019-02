Horizon Zero Dawn passe les 10 millions

L'ère du dématérialisé et des promotions massives sans passer par le marché de l'occasion permet aujourd'hui à bien des titres d'atteindre de nouvelles hauteurs avec le temps. C'est le cas dequi aura réussi à passer les dix millions de ventes, dont un quart sur les 12 derniers mois.Une totale réussite pour le studio Guerilla puisque cette IP neuve aura donc réussi à faire mieux que n'importe quelsorti à ce jour, et on peut sans mal imaginer maintenant unsur la prochaine machine de Sony.