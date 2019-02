Rappel : Pokémon Direct à 15h00

Petit rappel de circonstance : c'est aujourd'hui-même à 15h00 tapantes que ce tiendra le Pokémon Direct qui ne prendra pas beaucoup de votre temps puisque ne durant qu'environ 7 minutes, ce qui sera on l'espère suffisant pour avoir un premier aperçu de la 8G à venir sur Switch, et pas seulement une paire de logos avant de retourner patienter jusqu'à l'E3 2018.Dans tous les cas et sauf nouveau changement de plan, le titre devrait débarquer en fin d'année.