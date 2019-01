Game Informer : Metroid Prime Trilogy (Switch) aurait dû être dévoilé aux Game Awards Game Informer : Metroid Prime Trilogy (Switch) aurait dû être dévoilé aux Game Awards

Rédacteur en chef de Game Informer, Imran Khan a lâché quelques informations sur la grosse nouvelle de cette fin de semaine : le reboot du développement de Metroid Prime 4, désormais confié à Retro Studios.



On apprend donc, ou plutôt on nous confirme, qu'à l'origine, le chantier se devait d'être expérimental avec plusieurs studios sur le projet à travers le monde, incluant la branche de Bandai Namco à Singapour. Une bien mauvaise idée visiblement puisque si certaines équipes parvenaient à gérer leurs tâches, d'autres avaient la tête sous l'eau et les problèmes s'accumulaient.



On ignore quand les changements ont eu lieu mais toujours est-il qu'à un moment, Retro Studios est venu comme un brave présenter un prototype à Nintendo, apparemment très apprécié, et conduisant au final à la nouvelle directive voulue : tous les développeurs devront être réunis « sous le même toit ».



Parallèlement, Imran Khan relance la rumeur sur Metroid Prime Trilogy version Switch en déclarant que le développement est en cours depuis « longtemps », et que l'annonce aurait dû être faite lors des Game Awards de décembre. Le quiproquo autour de Prime 4 a dû logiquement pousser la firme à reculer l'annonce et probablement la sortie pour une question de timing.