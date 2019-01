Petites brèves de l'actu : 15-01-2019

Petits patchs, rendez-vous à prendre, informations à grignoter en attendant du lourd… Retrouvez dans ce type d'articles et à rythme régulier l'essentiel de l'actualité « en bref » prises sur ces derniers jours :- Ce 31 janvier sortirasur Switch, une nouvelle production Inti Creates qui restera dans les bases du développeur (de l'action façon Megaman, mais avec de la coop). Le développeur nous en dévoile aujourd'hui une petite anecdote : le projet était de base prévu pour sortir en 2008 sur… PSP.- La sérierencontrant encore un beau succès au Japon, Konami tentera de rebondir sur la tendance en ressortant sondu placard : disparue depuis 2015, la franchise plus réaliste reviendra sur l'archipel avec une édition 2019 ce 25 avril sur PlayStation 4 et PlayStation Vita (car oui, il y a encore des jeux qui sortent sur Vita).- On attend toujours des nouvelles demais pour ceux qui traînent sur(disponible sur mobile partout dans le monde), sachez que la belle viendra squatter l'expérience dans le cadre d'une proche collaboration encore non datée pour le moment.aura droit à quelques bonus pour son édition Day One (au Japon en tout cas) avec donc au programme le véhicule de Freezer, le costume de son armée, celui du 4ème Hokage (Naruto) et une veste de pirate (One Piece). Voilà, voilà.