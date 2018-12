Après l'échec commercial de Gravity Rush 2, Keiichiro Toyama prépare son retour Après l'échec commercial de Gravity Rush 2, Keiichiro Toyama prépare son retour

Comme à chaque fin d'année, le magazine japonais Famitsu a été interviewer quelques développeurs locaux pour avoir des indices concernant leurs ambitions sur 2019 (voir au-delà). Pour la majorité, il n'y a pas grand-chose à en tirer mais quelques points intéressants ressortent du lot.



Outre Nomura qui nous a récemment promis de « multiples présentations » pour Final Fantasy VII (remake) l'année prochaine, on découvre que Hironobu Sakaguchi (Mistwalker) s'est lancé dans un nouveau projet qu'on espère être à l'attention des consoles, mais également que Keiichiro Toyama marquera prochainement son retour dans le game après deux ans de silence.



Et si vous ne connaissez pas l'homme, sachez qu'il est responsable de la franchise Gravity Rush mais pas que puisqu'il a également conçu il y a déjà 15 ans la série bien flippante des Siren qui a connu trois épisodes (PS2 & PS3).



Et c'est sur ce point que l'homme appuie pour faire espérer les fans :



« Même si ça m'a échappé sur le moment, 2018 fut une année troublante : les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec des fans de Siren durant l'exposition pour les 15 ans de la série et j'ai pu obtenir la motivation pour continuer à faire des jeux, ainsi que beaucoup d'idées. 2019 me servira à tourner la page et je vais y aller directement à fond. »



(Source : Gematsu)