Platinum : Wonderful 101 en cours de négociation sur Switch (+ un mot sur Bayonetta 3) Platinum : Wonderful 101 en cours de négociation sur Switch (+ un mot sur Bayonetta 3)

L'event Reboot Develop se poursuit en Croatie et Platinum Games a fait part de sa présence sur place, représenté par ses têtes d'affiche Hideki Kamiya et Atsushi Inaba. Lors d'un petit panel, le premier a fait savoir qu'il était en cours de négociation avec Nintendo pour porter The Wonderful 101 sur Switch, sans encore affirmer que cela était signé, mais souhaite que les intéressés fassent entendre leurs voix pour convaincre Big N.



Inaba de son coté a évoqué furtivement le cas Bayonetta 3 qui, sans surprise, sera un jeu d'action à progression linéaire, mais souhaite aller beaucoup plus loin que l'expérience du deuxième épisode, et surtout ajouter des choses pleinement nouvelles pour la franchise.



D'ailleurs, Inaba rajoute derrière que ce troisième épisode représente un tournant dans la façon dont Platinum Games fait des jeux, et il faudra faire preuve de patience pour en savoir davantage.