Square Enix recrute encore pour FFVII Square Enix recrute encore pour FFVII

Square Enix recrute encore pour le remake de Final Fantasy VII, projet ultra attendu par la communauté qui n'en peut plus de voir un tel degré de discrétion : outre les deux pauvres images diffusées début 2017, il faut remonter à décembre 2015 pour la dernière vidéo (première à avoir diffusé du gameplay d'ailleurs).



Mais ça avance, c'est l'éditeur qui le dit, indiquant dans ses recrutements avoir atteint « un niveau satisfaisant » sur le rendu technique mais souhaite tout de même aller encore plus loin pour répondre aux attentes du public. Square Enix compte d'ailleurs encore recruter des responsables dans les combats, la conception et la programmation, preuve que le chantier est encore loin d'être terminé, alors qu'il ne s'agit que du « premier chapitre » (du moins si les plans n'ont pas évolué depuis).



Anecdote : parmi ses offres, l'éditeur indique qu'il ne faudra pas forcément avoir joué au Final Fantasy VII d'origine pour faire partie de l'équipe, le projet étant aussi ouvert aux « nouvelles idées ».