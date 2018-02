Switch : prix et date de l'abonnement payant Switch : prix et date de l'abonnement payant

Reporté à deux reprises, et même en rumeur pour 2019 un temps avant le démenti, l'abonnement payant pour le Online de la Switch arrivera officiellement en septembre prochain comme vient de le confirmer Tatsumi Kimishima lors de sa réunion faite aux actionnaires.



Au niveau des « cadeaux », l'argument sera forcément moindre que chez la concurrence puisque la seule promesse vient pour l'heure de jeux Nes (avec ajout de features en ligne dans certains cas), d'où un prix plus bas : 3,99€ par mois, 7,99€ par trimestre et 19,99€ l'année.