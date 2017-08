Final Fantasy XV : une version smartphone annoncée... et un jour également sur Switch ?

Décidément increvable,ne se contentera pas d'une version PC début 2018 puisque Square Enix vient de nous annoncer, qui est ni plus ni moins qu'une version iOS, Android & W10, comptant retranscrire l'essentiel de l'expérience d'origine (la trame principale en tout cas) avec un rendu et un gameplay évidemment adapté.Prévu en fin d'année via un format épisodique (10 chapitres).Décidément… Au détour de son Live, Hajime Tabata évoque maintenant l'envie de porter un jour le titre sur Nintendo Switch afin de toucher « la plus large audience ». On notera que l'homme se cache bien pour l'heure de parler d'une version prévue pour (portage forcément downgradé du jeu d'origine) ou de cette fameuse Pocket Edition.- Le trailer.