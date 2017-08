Crackdown 3 est ENCORE reporté (2018) Crackdown 3 est ENCORE reporté (2018)

Que l'on aime ou pas, Crackdown 3 était pourtant la licence first-party ambassadrice du lancement de la Xbox One X, mais cette dernière se retrouve maintenant totalement démunie puisque Microsoft annonce le report de ce troisième épisode pour le printemps 2018.



Le but reste comme de coutume d'améliorer au mieux l'expérience, particulièrement concernant le moteur de destruction.



Conscient du problème de son catalogue, Microsoft ne tourne même plus autour du pot en listant les arguments majeurs de fin d'année, à savoir uniquement des jeux tiers (Battlefront 2, AC Origins, COD WWII, etc.).