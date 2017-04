2,74 millions de Switch vendus le premier mois + 10 millions souhaités au 31 mars 2018 2,74 millions de Switch vendus le premier mois + 10 millions souhaités au 31 mars 2018

On reste chez Nintendo avec le très attendu rapport financier pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars 2017, l'occasion de découvrir enfin les premiers chiffres concrets pour la Switch au niveau mondial.



Voici donc :



- 2,74 millions de Switch vendues en un mois.

- 3,84 millions de Zelda : Breath of the Wild, dont 2,76 millions de versions Switch (*)



- 14,8 millions de Wii U au total

- 66 millions de 3DS au total (7,27 millions l'année dernière)



- Kirby Planet Robobot : 1,36 million

- Pokémon Soleil & Lune : 15,44 millions

- Super Mario Maker 3DS : 2,34 millions



(*) Une fois encore, le nombre de Zelda Switch (supérieur à la console elle-même) vient des spéculateurs sur l'édition limitée, mais également de ceux qui ont acheté le jeu en attendant de pouvoir chopper la machine.



Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, Nintendo compte livrer 10 millions de Switch supplémentaires à travers le monde. Si « tout se passe comme prévu », la console aura donc quasiment rattrapé la Wii U d'ici un an.