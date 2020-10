Le lancement de la PlayStation 5 est prévu dans moins de deux mois, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour offrir à nos fans une toute nouvelle expérience de jeu encore plus immersive. Nous avons déjà parlé par le passé de la façon dont la manette sans fil DualSense rendra les jeux plus réels, mais aujourd'hui, nous avons voulu nous concentrer sur la façon dont le Tempest 3D AudioTech de la PS5 va changer la façon dont les jeux "sonnent" et comment vous pouvez l'entendre par vous-même.



Le prochain casque sans fil Pulse 3D a été conçu pour tirer pleinement parti des capacités audio 3D de la PS5. Grâce à sa conception raffinée, à ses deux microphones antibruit et à ses nombreuses commandes faciles d'accès, le casque sans fil Pulse 3D offre une expérience sans faille pour la PS5 et la PS4. Nous pensons qu'il offre une expérience audio fantastique pour la PS5, mais ce n'est pas la seule façon pour les fans de profiter de la présence et de la proximité accrues dont nous avons parlé dans notre dernière mise à jour technique.



Sur la PS5, vous pourrez profiter de l'audio 3D avec les écouteurs que beaucoup d'entre vous possèdent déjà, soit par une connexion USB à la console, soit en branchant vos écouteurs dans la prise casque 3,5 mm du contrôleur sans fil DualSense.



L'audio au casque est actuellement la référence en matière d'audio 3D sur PS5, comme Mark Cerny l'a mentionné dans son discours "Road to PS5" en mars. Nous travaillons également sur un son surround virtuel grâce à des haut-parleurs intégrés aux téléviseurs. Bien que le son surround virtuel des haut-parleurs de télévision ne soit pas disponible le jour du lancement de la PS5, c'est une fonctionnalité qui nous enthousiasme énormément, et nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour l'amener sur la PS5 à l'avenir.



En attendant, je suis heureux de vous dire que vous pourrez profiter du Tempest 3D AudioTech de la PS5 grâce à vos écouteurs compatibles dans de nombreux jeux PS5. Parmi les jeux PS5 dotés de fonctions audio 3D, citons Spider-Man : Miles Morales de Marvel, Spider-Man Remastered de Marvel, Astro's Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction AllStars, Demon's Souls, Ratchet & Clank : Rift Apart, Sackboy : A Big Adventure, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village, et bien d'autres encore.