- Même avec un boost de la production, Sony pourrait ne pas être en mesure de mettre suffisamment d'unités dans les rayons des magasins pendant les fêtes de fin d'année en raison des contraintes d'expédition. - Sony a précédemment informé les fournisseurs qu'elle aurait besoin de 10 millions d'unités de la manette DualSense, mais elle augmente maintenant ce nombre pour répondre aux nouvelles perspectives de production de la console. - La production de masse de la PlayStation 5 a débuté en juin. Sony prévoit d'assembler cinq millions d'unités d'ici la fin septembre et cinq autres millions entre octobre et décembre.

posted the 07/15/2020 at 05:41 AM by jenicris