Déclaration de Sony concernant l'impact de la propagation du Coronavirus pour les jeux vidéo:

Game & Network Services Segment:



- Sony estime qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur cette activité pour l'exercice en cours.



- Bien qu'aucun problème ne soit apparu jusqu'à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des jeux de ses studios first party et studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis.

