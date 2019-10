PC Engine







Genji Tsūshin Agedama n’est, en soi, pas un jeu incontournable. Il est plutôt joli, jouable, fun, ça pète un peu de partout et l’ambiance joviale et bon enfant de l’anime est très bien retranscrite dans cette modeste HuCard. Typiquement le genre de jeu court, très arcade, typé début des années 1990 qui occupe le temps d’une moitié d’après-midi ou qui se boucle dans une espèce de fricassée de jeu qu’on a obtenu en lot sur eBay. Pourtant, sa nature mérite le détour car à bien y réfléchir, il s’agit là de l’expression la plus simple et épurée de ce que devrait ou pourrait être le genre du run’n gun. On court et on tire, tout simplement. On est d’ailleurs contraint de ne faire que cela. Digne alternative de Isolated Warrior et Atomic Runner Chelnov qui eux aussi on un scrolling forcé (en vue isométrique pour le premier, et en vue de profil pour le second), Genji Tsūshin Agedama est un de ses innombrables jeu rétro de l’ère 8 et 16-bits qui en fin de compte nous font nous souvenir qu’à une certaine époque, le jeu vidéo ne se prenait pas la tête et que les développeurs, pour la grande majorité, visaient une valeur unique avec conviction : le divertissement.









Tel un Saïyen envoyé sur Terre, Agedama est un jeune garçon qui provient d’une lointaine planète. Cependant, lui n’a pas reçu pour mission de nous exterminer mais d’apprendre à devenir un super héros car il se trouve que la Terre est une planète agitée où il y a toujours des combats à mener et des injustices à résoudre. Rien de tel pour un super gentil en herbe pour apprendre le métier en somme. Pour passer incognito, il est intégré à l’école de sa ville où il y fait la rencontre de l’atrabilaire Rei Kuki, jeune fille imbue d’elle-même, profondément hautaine et richissime héritière de sa famille. Celle-ci traître son entourage (y compris les dirigeants et professeurs de l’école) comme des animaux à son service et lorsque Agedama lui tient tête, tout innocent qu’il est, Rei décide de se venger. Elle demande alors à son grand-père, inventeur de son état, de lui créer des monstres pour semer la terreur sur la ville et vaincre Agedama, devenu Agedaman lorsqu’il libère ses pouvoirs. Agedama, secondé par son assistant personnel et mentor Wapuro (une sorte de lapin-ordinateur qui ressemble à s’y méprendre au lapin de Rabio Lepus Special sorti également sur PC-Engine en 1990. Wapuro veut d’ailleurs dire traitement de texte ou ordinateur selon le contexte, en japonais) va donc devoir assurer un max pour gagner ses galons de super héros !En fait, tout cela, c’est non seulement le synopsis du jeu mais également de la série animée qui l’inspire, produite par le studio Gallop (les 66 premiers épisodes de Kenshin le vagabond, Yu-Gi-Oh! Zexal ou encore Initial D First Stage en collaboration avec Studio Comet) et diffusée entre octobre 1991 et septembre 1992. Le jeu - un des très nombreux tiré d’anime sur PC-Engine qui avait trouvé là une source de revenu facile sur le sol japonais – se compose de plusieurs facettes de gameplay. À la plate-forme, on peut y ajouter une grosse part de shoot them up pédestre, ce qui en fait un run’n gun finalement, d’autant que le scrolling est forcé, nous poussant sans cesse vers la droite de l’écran. La fuite en avant est interminable et Agedama aura à sa disposition cinq pouvoirs différents pour venir à bout des monstres envoyés par Rei. Les cinq pouvoirs, chacun liés à une couleur (rouge, bleu, vert, jaune et rose) sont gérés par une jauge qu’on remplit en collectant des cartes semées par les ennemis qu’on élimine.Le pouvoir rouge est celui du feu et vous permettra de balancer une colonne de lave dont la fumée forme une tête de mort, super classe. Le bleu est le pouvoir du vent qui prendra la forme d’une jolie tornade venant tout balayer sur son passage. Le jaune sera un redoutable éclair. Le vert est un laser qui ressemble à une vague d’énergie et enfin le rose, le plus original et visuel de tous invoquera un groupe de génie style mythologie arabe pour faire le ménage à l’écran. À cela s’ajoute une attaque de base si vous préférez stocker l’énergie de votre jauge pour vous en servir contre un boss et une roulade qui permet d’esquiver certains ennemis ou en détruire d’autres. Les boss, par ailleurs, ne sont pas bien costauds et globalement, les vagues d’ennemis ne vous poseront probablement aucun problème ; La difficulté est très modeste. Le principal point de friction que vous imposera le jeu sera sûrement certaines phases de plate-forme, rendues délicates par le scrolling forcé perpétuel. Un bon timing sera nécessaire mais dans l’absolu, là encore, rien d’insurmontable. Genji Tsūshin Agedama reste un jeu agréable à jouer, qui ne révolutionne rien, mais qui propose une sympathique dose d’action enrobée d’un challenge très modique. Ce qui est dommage, quelque part, car les six petits niveaux se bouclent assez vite et la durée de vie, bien que cela soit la moyenne des jeux d’action d’époque, en pâtit fortement. D’autant plus qu’à la moitié de chaque niveau, le checkpoint restaure l’intégralité de la généreuse barre de vie du héros !Les boss, aussi peu coriaces soient-ils ont le mérite d’avoir un design sympathique, d’assez gros sprites et savent bien accompagner un visuel très coloré et chatoyant. Genji Tsūshin Agedama est joli à voir, vif. Ce n’est pas le plus beau jeu de la PC-Engine, ni sur HuCard, ni sur CD-ROM, mais il a du charme. Les niveaux ne sont pas très variés ni très nombreux, mais entre la ville, les forêts traversées, les grottes et les montagnes, il y a de quoi dénicher quelques sympathiques panoramas. Mention spéciale au désert du niveau deux et son ciel rosé du plus bel effet. Effet de scrolling parallaxe des nuages et autres éclats lumineux s’occupent également de parfaire le tout dans une fluidité totale du début à la fin (et pourtant, c’est parfois le bordel à l’écran avec plusieurs sprites qui se balancent des boules de feu et des éclairs à la tronche !).