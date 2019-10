World of Nintendo





Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo depuis le départ de Tatsumi Kimishima le 26 avril 2018, parle de l'avenir de la société japonaise. Interviewé par TIME, en voici un petit résumé, dont vous

retrouvez l'intégralité à la fin de l'article :

- Ostensiblement une société de jeux vidéo,Son rebond s'explique également grâce à la Switch, une console hybride qui a ressuscité l'activité hardware de Nintendo, et, par extension, le reste de la société.- Shuntaro Furukawa, qui est devenu le sixième président de Nintendo en 2018, est aux commandes de cette période de transformation. A 47 ans, il apporte une perspective générationnelle différente de celle de son prédécesseur, Tatsumi Kimishima, qui avait 68 ans quand il s’est retiré et est devenu conseiller exécutif par la suite.- Furukawa, qui a rejoint Nintendo en 1994 dans le département de comptabilité et a ensuite travaillé chez Nintendo of Europe en Allemagne, a déclaré à TIME qu'- «Je suis donc tout à fait d'accord avec le fait de donner à nos équipes la liberté d'expérimenter de nouvelles idées. L'expansion ne peut se faireTandis que d'autres sociétés de jeux vidéo cherchent à pousser la technologie aussi loin que possible, Nintendo se contente de produire ou de promouvoir des jeux tout simplement amusants.- Dans un avenir assez prévisible, les jeux vidéo seront au coeur de ce que fait Nintendo. Mais sous le regard de Furukawa, Nintendo cherche d'autres moyens afin de gagner de l'argent.- «L'idée d'utiliser nos IP dans des choses comme les parcs à thèmes ou les films n'est qu'un prolongement de la philosophie que nous avons depuis le début.- Nintendo ne deviendra peut-être jamais aussi dominante que la maison que Walt a construite, mais pour beaucoup de ses fans,- et de convertir ces émotions en gros billets.