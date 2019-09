Industrie:

- Résumé de la conf. Xbox :





Rappelons tout de même que cette gen' horribilis est en grande partie dûe à cet homme :





Les pêchés du père se reportent sur le fils, c'est bien connu depuis fort longtemps dans certaines religions, et fort logiquement, la relève en a été marquée :





« Ne m'appelez pas M. Spencer, appelez-moi Punished Phil »



- Résumé de la conf' Sony :





Autre très bon résumé dispo ici . Nous ne pouvons l'insérer dans l'article car comme chacun le sait, Gamekyo a très vite pris la question écologique au sérieux en limitant les Gifs à 2 Mb maximum. Ah, les Morcos, c'est autre chose que ces Jadot et autres tartuffes de la question verte ou autres fils de p*te patentés.



- Chez Nintendo, c'est simple:







Ducknsexe se pointant après le N-Direct dans une soirée organisée par Diablo



- Eld(r)en Ring annoncé via une cinématique CG à la conf' Xbox, ça bave déjà de partout. Nos sources au sein de From Software ont pu sortir la vidéo de la réunion de préparation du projet.







- Dans notre série « Animal Crossing est un cheval de Troie du Sheitan » (se référer au dernier numéro pour plus d'infos), nos équipes de testeurs ont rejoué à l'intégralité de la franchise et passé au peigne fin tous les dialogues du jeu. Sans surprises, de nombreuses trouvailles ont eu lieu, comme cette apologie du suicide :





On est (toujours) trop vieux pour ces conneries, mais sachez que vous pourrez retrouver la suite du docu sur notre site de vidéos à la demande, Degflix, dès le 17 octobre, avec entretiens poussés auprès de ces valeureux documentalistes.

Vie du site

- 550 coms sur un article. Microsoft a racheté Nintendo? Sony a annoncé un The Last of Us pen-world en ayant débauché l'équipe de Zelda: BotW? Que nenni, juste un article confirmant ce que tout le monde sait depuis 3 ans, à savoir que Sony n'en a plus rien à foutre de mettre en avant les indés.



- Ui, une nouvelle bande-annonce de Death Stranding a été diffusée et le moins que l'on puisse dire, c'est que le site était préchauffé à blanc lorsqu'on constate les explosions ̶d̶e̶ ̶f̶o̶u̶t̶r̶e̶ ̶e̶t̶ ̶d̶e̶ ̶s̶e̶u̶m̶ de joie et l'irruption d'un Diablo sauvage qui n'a pas manqué de faire son show et de se prendre une double correction par l'inspiré Driver, avant le ban' temporaire le lendemain. Le Vatican, suite à cette déferlante de commentaires, aurait d'ailleurs, par la voix de Monseigneur Gotti, déclaré, je cite, que « le Nombre de la Bête n'est pas 666. Il est le 3 ». Le jeu avant le jeu, ou quand Gamekyo met en exergue la volonté de Kojima

Bis repetitae pour les vid' de la Gamescom, mais notre valeureux rédeg'chef est trop fracassé par son travail (qui comme le lui a justement fait remarqué Kevisiano, l'auteur des excellents pêle-mêle , via ce bien placé « fallait me dire que tu faisais Death Stranding IRL ») pour vous en faire le résumé. Diablo a fait des petits comme vous pouvez le constater.



- En parlant du loup, il est revenu nous faire sa traditionnelle propagande pour Crackdown 3 ici , avec un multi compte de toute beauté et absolument pas grillé étant donné les arguments et élements de langage novateurs utilisés, comme vous pourrez le constater dans les coms. La communauté n'y a vu que du feu... Ou pas.



- La résistance discordienne tenait à faire passer un message, que nous nous contentons de retransmettre :

« Ici Radio Discord. Gamekyo parle à Gamekyo. Ne mentionnez pas Akira, ne mentionnez pas Akira. Je répète : ne mentionnez pas Akira, Voldemort est dans la place. Que Saint Bushnell vous vienne en aide, la décence est morte. »



- La rédeg'tion pense que vous ne méritez pas autant d'articles du journaliste calaisien, mais ce dernier dans son immense générosité a décidé de vous en offrir un à peine une dizaine de jours après son précédent. La bonne humeur le remercie. Il vous a depuis fait profiter d'autres articles, et on attend toujours un groupe afin de centraliser ces rigolades.



- Yippee Ka Yay ! Alexkidd est de retour avec ses tests rétros sur Gamekyo, et Tetris est passé dans sa moulinette. On apprend des anecdotes sympas, et la lecture est vivement conseillé. Selon nos sources au sein du Ministère du Bénévolat, Anakaris (aka Stakhapasnov) tenterait une OPA sur le sieur sous peu. Restez branchés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.



- La rédeg'tion vous propose, suite au vol du travail de forumeurs externes, et afin de suivre la tradition des cahiers de vacances, de remplir vous même votre Bingo personnalisé pour l'E3 de Tendaube. Vous trouverez ce superbe outil ici . Vous pouvez même importer des images pour les insérer sans se faire chier ! . C'est bien sûr dépassé mais vous n'aurez qu'à le ressortir l'année prochaine.

Rubrique « Tradition » :



UN MEME, UNE SAGESSE

Cette semaine, pas de sagesse, c'est le TGS, au diable la retenue.

Testeurs Sans Frontières

Pas de test dans ce numéro. La faute à un manque de contributions de nos habitués, de cet été qui pousse nos journalistes de l'extrême à abandonner claviers et manettes, mais surtout d'une plainte de la radio TSF Jazz pour usurpation de leur marque déposée. Les b*tards nous ont en effet assignés au Trib' et nous avons donc du renommer TSF, qui sera maintenant connu sous le nom de PD (Players' Defense).

Nous attendons les futures assignations en justice des lobbys LGBTiQ+PSXSWITCH6 avec impatience. Notre rédeg'chef voulait ajouter un F au sigle pour Force mais notre emploi saisonnier, en étude de droits le reste de l'année, a réussi à le convaincre qu'il serait à même de l'emporter dans les tribunaux via ses nombreux contacts avec divers membres influents de la Justice.

Kikadi :

Fort logiquement, votre productivité humoristique a explosé ces dernières semaines avec l'arrivée de l'E3 et le retour du troll bien gras. La rédeg'tion s'excuse donc par avance pour les innombrables oublis que vous ne manquerez pas de noter, mais le rythme est écemment insuivable pour tout être humain normalement constitué. Bonne lecture.



1) Castagne ! :

- Ce sera sûrement dans le même esprit que Netflix ( comme le Gamepass Xbox) .... Je comprends ton point de vue, même si je ne le partage pas mais c'est un autre débat.

- Pas de débat, rdv direct gare du Nord dans 3h

- Gare du Nord de Paris ou BXL ?

- Je suis pas plus loin de la Belgique que de Paris, choisis ta gare on s'y retrouve pour que je te défonce.

Du coup duel aux cartes Yu-Gi-Oh ou Pokémon ?



2) L'Echelle de consanguinité dans Zelda :

- Sur une échelle de 0 à 10, jusqu’où ça bave ?

- De 0 a 6, les villageois sont asexués. De 7 a 9, ils naissent dans des chous/roses et c'est seulement a 10 que l'on commence a envisager Hyrule comme les Hauts de France.



3) Il porte bien son nom:

Moi dès que y'a des coms de chaudasses je suis tout de suite dans les parages, comme mon pseudo l'indique je suis h24 en chien:



4) A propos d'une vidéo de Chièze :

- Il a vraiment une tête de con , comme sa communauté.

- Le mec qui ce matin fait une demande de bans pour insultes et qui l'aprem' insulte et se prend une demande de ban, j'adore.

- Tu m'étonnes et si la modération ne bouge pas le petit doigt alors que d'autres se font ban pour moins que ça... J'irai déposé plainte et poursuivrai cette affaire devant le tribunal.



5) Les rumeurs ne cessent :

- A l'approche de l'E3, Jason Schreier, c'est la casserole qui déborde, ne parvenant plus à s'arrêter de balancer des informations avant l'heure.



6) A propos d'un possible TW101 sur Switch:

- Ca faisait longtemps que la Wii U n'avait pas été pillée faudrait pas perdre cette bonne habitude.



7) Watch Dogs 3:

- C'est quoi le scénario au juste ? Ah y'en a pas ... ou alors c'est plutôt ... le peuple se révolte ?

- J'te rappelle que tu viens de préco Wolfenstein dont le scénario est : "les nazis ont gagné mais on va quand même les tuer".



8 ) Conf' MS :

MS devait envoyer du lourd mais le seul lourd que nous avons eu, c’est Aaron Greenberg avec des déclarations d'après conf totalement formatées comme à son habitude

Bien fait pour votre gueule dans le fond vous êtes les catins du secteur a toujours chier sur l'un pour au final léchER le cul de l'autre pour au final re-chiER sur un autre .



9) :

- Les Nsex qui suintent pour leur Saint Graal... C'est exquis.

- L'E3 est passé, on est moins laxiste.

A la semaine prochaine.



10) Told you ! :

- Je ne poste pas beaucoup mais je me délecte souvent des comms de pas mal de monde. Et pour la petite histoire, c'est aussi en partie par l'analyse psychosociologique de ce site que j'ai pu obtenir mon doctorat en psycho.



11) A propos d'une vidéo condescendante:

- Le mec suce tellement Kojima que son chibre doit briller comme un cristal.

- Il a disparu le chibre de Kojima la. Aspiré par beaucoup trop de bouches. C'est fou.



12) La vid' de Death Stranding à la GC résumée en une phrase:

- Bordel on peut pisser et faire pousser des courgettes, on peut parler au chien holographique de Kojima, un labrageoff, on peut tomber d'une falaise et bercer un bébé tellement secoué qu'il deviendra forcément l'ami des gamers. La révolutioooooon !!



13) Death Stranding toujours (suite à la vid' de gameplay du TGS):

- Chaque fois que je vois un hologramme, j'ai peur de voir Chieze maintenant.



- Le mec qui balance le colis à la gueule de l'autre avant de lui tirer sa camionnette : UPS Battle Royale.



- Franchement je viens de voir la video, rien d'exceptionnel mais va être GOTY juste car exclue Sony + Kojima. Par contre je verrais bien ça comme un film ou une série plutôt qu'un jeu, vu le background ça pourrait tuer.

- Mec t’adore Crackdown 3, qui va te prendre au sérieux ici?



- En fait, on pourrait presque le comparer à un Shadow of the Colossus.

- Le héros de Shadow of Colossus avait lui le bon goût de ne pas pisser sur des champignons entre deux colosses.



- Je trouve ça hyper mou et ennuyeux surtout le combat de boss. Le jeu va sûrement diviser les joueurs.

- Il va diviser comme ton cerveau.

- Continue la branlette le cassos.

- La fosse septique du site qui parle.



14) Ca s'enflamme dans les coms:

- Détendez vous. Jouez à Picross.

- J'ai une gueule à jouer au démineur ?



Vu sur Internet:



A) A propos de la conf' Xbox E3:

Quand le chat n’est pas là, les souris se suicident.

Les mecs ont un boulevard et ils te font une conf’ full multisupports 2020 zéro gameplay.

Des génies...

Bon été indien à tous. Dans notre prochain numéro d'actualité, vous saurez tout sur la Jaguar et la Lynx, en exclu mondiale. Rétroactu Match, ou l'évolution du mag !





Bonjour à tous. La rédeg'tion a du se mettre à un vrai travail suite aux nombreuses plaintes reçues, et le rythme de parution en a forcément pâti. Mais à l'image de nos politiques, nous n'avons pas de face et n'hésitons donc pas à vous présenter du vieux comme du neufCe numéro revient donc sur l'E3 en majorité, ne comporte pas de rumeurs étant donné l'assiduité requérie pour suivre l'actualité de votre média favori en cette période de salons plus denses que la connerie de nos membres préférés du site.Sinon: Death StrandingCyberpunk 2077