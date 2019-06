Microsoft

Suite au succès du titre,décide de faire une mise à jour "" pour sa pépite.L'arrivée du Keys to the City en mode solo (genre de cheatcode)-Capacités d’agent : augmentez vos talents et donnez-vous de la vie, des munitions et gadgets infinis.-Apparition d’objets : remplissez la rue d’ennemis, de véhicules, d’objets explosifs, et plus !-Points élémentals : ajouter des effets de feu, glace, électrique et toxique à vos attaques de corps à corps.-Super vitesse et jetpack : courrez plus vite et volez plus haut que Daddy Duck lui-même ! (Terry Crews)250 G de nouveaux succèsSystème de progression multijoueur: (mise en place de la scène Esport)-100 niveaux d’objets de « vanité » : gagnez des points d’agents dans les matchs de Wrecking Zone pour débloquer chaque niveau-Votre agent, votre style : les objets de vanité contiennent des « lentilles » holographiques d’ornements, casques, skins d’armes et plus !-De nouveaux Overdrive : sélectionnez dès à présent 6 types d’OverdriveEt bien sûr c'est une mise à jour gratuit