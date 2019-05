les

NOBLESWAN pour son retro test de Super Punch-Out sur Super Nintendo !

RANDYOFMANA pour son retro test de Kaeru no Tame ni Kane wa Naru sur Gameboy !

Voici enfin la fin du temps imparti de ce concours d'écriture de test retro, et je dois dire que je suis plutôt satisfait des participations ! Bon, dans l'absolu, je n'ai reçu "que" 7 tests différents dans ma boite mail spécialement créé pour l'occasion (deux participants ont été disqualifiés pour raisons diverses). Mais dans le cadre d'un concours atypique comme celui-ci qui réclame une dose de travail bien supérieure à la moyenne (il ne s'agit pas simple de "liker" un article ici, mais d'écrire l'article en question !) on peut estimer que 7 participants, c'est déjà très bien !Ainsi, les vainqueurs... oué, parce que au départ j'ai dis qu'il n'y aurait qu'un vainqueur, mais quand j'ai lu les super retro test que vous m'avez envoyé, je me suis dis que ce serait quand même bien dommage de n'en choisir qu'un, parce que la qualité était vraiment au rendez-vous. Même si certains retro tests s'élevaient au-dessus du reste (chacun a fait selon ses capacités et ses goûts vidéoludique, c'est cool), toutes les propositions étaient intéressantes. Alors j'me suis dis que choisir deux vainqueurs ne serait pas de trop.Donc,vainqueurs sont...EtIls recevront tous deux un ouvrage de leur choix parmi la collection Gaming Legends des éditions Omaké Books. Pour rappel, cette collection de livre récemment importée en France propose des interview et analyses inédites sur les quelques grands soft de notre loisir favoris, riches en informations !Leurs tests sera également mis en page et publié prochainement sur Retro Gamekyo et sur la Home du site !