Moi j’aime bien Kirby. Je précise car ce n’est pas non plus commun vu que cette licence censée vouloir plaire à tous attirent davantage les petits que les grands. Ne cachons pas que le challenge très relatif pour ne pas dire inexistant est avant tout en cause, ce qui va de nouveau être le cas pour ce nouveau, épisode qui va encore essayer d’avoir son truc bien à lui pour se différencier des autres, à savoir son multi local jusqu’à quatre, et le coup des pouvoirs même si les bases ont déjà été aperçues par le passé. Si ce test va pouvoir revenir en détails sur tout cela, autant être clair d’entrée : la déception est là, même pour un fan.Bon, on ne va pas non plus revenir trop en profondeur sur la licence que tout le monde connaît de près ou de loin : c’est toujours mignon, c’est toujours ultra simple d’accès, et le gameplay n’a pas vraiment évolué avec toujours la même palette de mouvements, dont bien entendu la possibilité de gober ses ennemis, certains pour uniquement les recracher, d’autres pour les absorber et bénéficier de leurs pouvoirs. Les grandes nouveautés annoncées de cet épisode, c’est donc le principe de compagnons (IA ou joueurs) et surtout la fusion des diverses capacités.Alors si effectivement, le multi local est une nouveauté et le système de compagnons assez rigolo (d’ailleurs, l’IA est étonnamment bien scriptée pour davantage nous aider que nous mettre des bâtons dans les roues), les plus vieux sont parfaitement au courant que la fusion n’a rien de neuf : c’était déjà le cas dans Kirby 64. En moins complet évidemment, même si l’on pourra reprocher que cet épisode manque de neuf coté pouvoirs, la plupart étant vus et revus. L’autre problème, c’est que sorti des armes (genre épée) de type feu/glace/vent/foudre, on ne peut pas dire que les autres fusions soient particulièrement intéressantes, et n’ont d’utilité qu’à une ou deux reprises pour débloquer une zone secrète. Même constat pour les méga-transformations, très sympathiques pour le coup, mais trop rares et peu exploitées. Mention au petit train très cool et qui a le mérite d’apporter de la variété… mais présent dans un seul niveau !Et sinon à part ça ? Hé ben rien. Et c’est là tout le problème de cequi n’est qu’un petit épisode de routine qui prend ses « nouvelles » idées dans le passé sans rien apporter de plus, nous laissant enchaîner des niveaux où rares seront les moments qui donneront du neuf, jusqu’aux boss où l’on nous ressort l’increvable panoplie : l’arbre, le roi Dadidou, Meta Knight… Avec quelques surprises parfois certes, et heureusement quelques inédits vers la fin, mais pas suffisant pour sortir de cette sensation de best-of ou reboot, deux termes qui reviennent au même pour cette licence.Mais le plus triste, c’est le challenge. Un défaut plein d’ironie quand on connaît le passif de la licence, et pourtant :arrive à faire l’exploit d’être l’un des épisodes les plus faciles de ces dernières années ! Pour la ligne droite, c’est du pareil au même, mais disons qu’un(le précédent donc) avait le mérite de pousser un peu la recherche des secrets, qu’on pouvait louper assez facilement en allant trop vite. Ici même pas ! Un seul secret par niveau (une pièce de puzzle en l’occurrence) qui nous est presque servi sur un plateau tellement il est simple de visualiser la cachette.Résultat ? Un vieux trentenaire comme moi torche le jeu à 100 % en à peine sept heures, sans avoir besoin de retourner dans un seul niveau puisque j’ai débusqué tout ce qu’il fallait au premier rush, et que je n’ai perdu que trois fois (dont deux bêtement). Donc encore une fois, vous l’avez compris, cet épisode se destine encore plus que les autres aux moins de 7 ans, papa/maman et les plus vieux d’ordre général n’étant là que pour passer un moment rigolo avec les plus petits, que ce soit dans le mode Histoire ou les annexes, incluant un boss-rush, un second run sous chrono (un poil) plus difficile et deux mini-jeux assez oubliables.