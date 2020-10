Gameblog

Comme ce fut le cas pour Octopath Traveler, leur précédent jeu, les développeurs avaient demandé au million de joueur ayant téléchargé la démo de ce J-RPG au-tour-par-tour particulier leur avis sur ces quelques heures, non sans laisser un espace à l'expression libre.Les résultats ont ainsi été compilés, et c'est le producteur Masashi Takahashi (que nous avions déjà pu rencontrer) qui est revenu en détail sur les nombreux changements qui ont pu être effectués grâce aux râleurs comme vous et moi :-Ajout de nouveaux niveaux de difficulté que l'on pourra changer en cours de partie-Le début de l'aventure est désormais plus facile, même si certains combats feront office de challenge-En combat, Des jauges et un point d'exclamation explicitent qui peut jouer, et quel ennemi s'apprête à attaquer-L'introduction des combats peut désormais être passée-Les menus des combats font apparaître le visage du membre de l'équipe concerné-La vitesse des ennemis a fait l'objet d'un "ajustement"-Les ennemis les plus faibles fuient devant vous, et les plus forts apparaissent en rouge-Les combats high-level vous rapporteront un bonus supplémentaires-Les couleurs des décors ont été rééquilibrées-L'interface a également fait l'objet de corrections-Les commandes ont été repensées pour devenir plus souples-De nouveaux paramètres ont fait leur apparition-Il est plus facile de différencier les JobsNous apprenons également que la musique, le système de Jobs et les graphismes sont les trois aspects qui ont été le plus plébiscités par les joueurs du monde entier.