HelloSi vous aimez Pikmin, jetez un oeil sur Masters of Anima, à 2,49€ : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP4133-CUSA09757_00-MASTEROFANIMAPS4 Un peu chiant car possédant des courses uniquement de nuit, à 3,99€, il se laisse tout de même tenter ce Need of Speed "Reboot" : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP0006-CUSA01866_00-NFS16SE000000001 Donut County, un jeu avec une narration vraiment marrante, et fun à jouer. Un peu court... Mais il coute 5,19€ : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP2333-CUSA10029_00-DONUTSIEE0000000 Vous aimez les Shooters à 360° ? Avec ses 100 heures de jeu, vous en aurez pour votre argent. 4,99€, exclusivité Playstation : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP9000-CUSA00231_00-HELLDIVERSMOTG00 Poétique et effrayant, Little Nightmare s'offre aux petites bourses : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP0700-CUSA05952_00-LITTLENIGHTMARES J'ai pas de skill mais j'aime bien faire du parkour dans ce jeu ^^ !Mal aimé des joueurs, mirror edge catalyst revient au doux prix de 3,99€ : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP0006-CUSA01499_00-PAMPLONA00000000 Petite perle dont beaucoup sont passé à côté, Titanfall 2 dans son édition GOTY est disponible pour 5,99€ : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP0006-CUSA04013_00-ULTIMA0000000000 Et sinon, quelqu'un sait ce que valent :- Ride 2 à 4€ sur PS4- Et God Eater 2, version PS Vita + PS4 pour 7,49€ ? Il me fait de l'oeil celui-là ^^ !