Jeux Vidéo

Nintendo a discrètement mis à jour l'écran de victoire de Steve, en raison du placement regrettable du morceau de viande.Après que Steve ait été ajouté au jeu en tant que DLC, certains fans ont trouvé quelque chose d'amusant dans un des écrans de victoire du personnage .Comme on peut le voir au début de la vidéo suivante, après que Steve ait fini de manger sa viande cuite, il baisse sa main. En raison de ses mouvements limités, cela donne l'illusion que Steve tient sa barbaque devant son entrejambe. Si on rajoute d'autres effets comme les marques de gril sur la viande cuite, certains ont pu considérer que cela ressemble à un pénis.Les fans ont remarqué qu'après le récent patch 9.0.1, l'écran de victoire avait changé. Bien qu'aucune mention n'en ait été faite dans les notes de mise à jour, Steve mangera maintenant entièrement la viande cuite et laissera tomber son bras à ses côtés. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessous (à 0:26).Ce n'est pas la première fois que Nintendo censure des scènes jugées inappropriées dans Super Smash Bros.Ultimate. Les niveaux obscènes ou inappropriées mis en ligne par joueurs avec l'éditeur de stages sont supprimés, et les développeurs eux-mêmes ont du modifier le modèle de M. Game et Watch.Alors que les attaques du personnage faisaient référence aux jeux Game & Watch de l'époque, l'une d'elles est de fait frapper ses ennemis avec un bâton enflammé. C'est en référence au jeu Fire Attack, dans lequel un cow-boy défend un fort en bois d'être incendié par les Amérindiens. Le bandeau à plumes avait été retiré du personnage.Nintendo a-t-il réagi de manière excessive ? Microsoft aurait-il pu être vexé ? Et vous, qu'en pensez vous ?Source et article original : https://nichegamer.com/2020/10/22/super-smash-bros-ultimate-victory-screen-updated-to-remove-minecraft-steves-meat/