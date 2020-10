En faisant mes courses, je me suis rendu au rayon jeux vidéo, et que vois-je ?La taxe Next-Gen est déjà appliquée aux jeux Nintendo Switch !- 75€ Mario Odyssey- 75€ Super Mario 3D All Star- 75€ Splatoon 2Une solution pour contourner cette taxe est d'acheter le jeu en dématérialisé : Vous gagnerez ainsi 5 € !Comme quoi, les européens (bon on est aussi européens en théorie) ont de la chance sur le coût de la vie uwu !