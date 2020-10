Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant). Moyenne presse 3,7/5 (pour l'instant).

Allociné

Au moment où les gros films américains sont toujours aux abonnés absents, la dose de cinéma spectaculaire, décomplexé et inventif est là, sous vos yeux. Et c'est un sans-faute.Takashi Yamazaki redonne de l’énergie au héros de son enfance dans « Lupin III, The First ».Un film d’animation japonais drôle et palpitant.Fidèle à l’esthétique de la BD japonaise de Monkey Punch inspirée de Maurice Leblanc, ce nouvel avatar en 3D séduit par son rythme trépidant.Époustouflante de maîtrise, l’animation en images de synthèse ménage quelques grands moments de mise en scène qui se cristallisent, comme chez Miyazaki, autour des courses-poursuites motorisées -voitures, avions. Du très grand spectacle à l’arrivée, à découvrir absolument sur grand écran.Les fans apprécieront de retrouver chaque personnage à sa place et les nouveaux venus profiteront d’un film d’aventure sans temps mort, mais aussi sans grande surprise.Calibré pour un jeune public, le film réussit globalement son pari et s'autorise même quelques gags osés et un brin polissons, dans le pur esprit du matériau d'origine.Ludique et servi par une 3D léchée.