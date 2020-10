Il y a peu lors de la diffusion du trailer d'Atelier Ryza 2 du TGS, les fans avaient remarqués que ce dernier etait plus censuré dans sa version occidentale que dansa sa version japonaise, d'ailleurs un article avait été fait sur Gamekyo ( A mort Sony blablabla).Koei Tecmo tiens a ressurer que malgrés les différences vue dans le trailer, il n'y aura pas de censure en occident, vous verrez bien les ptites culottes ne vous inquiétez pas.Le jeu arrivera en fin d'année sur PS4, PS5, Switch et PC

Who likes this ?

posted the 10/07/2020 at 09:38 AM by guiguif