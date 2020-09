On peut demander la patte et caresser son doggo, certains diront putaclic, mais quand j'ai vu ça j'ai craqué directzieutez la vidéo.au passage, un autre gameplay de la long sword est disponible :la verticalité du level design est totalement ouf pour un MH tu peut vraiment grimper et sauter partout , tout en gardant une dynamique bien fluide, ça + les montures qui ont du flow, Rise est un MH portable plutôt ambitieux.