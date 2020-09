Le fait que CD Projekt Red parvienne à offrir une mise à niveau gratuite pour PS5 ou SX de son Witcher 3: Wild Hunt quelque soit la version n'a fait qu'empirer la situation de 505 Games et de Remedy en ce qui concerne Control.Rappelez vous que 505 Games disaient que seule la version Ultimate de Control pourrait avoir le droit a une MAJ Next-Gen gratuite (pas la version de base) et bien sachez que les propriétaires de l'édition Deluxe ont pu être mis à jour vers l'édition Ultimate au cours de la journée d'hier, mais il y a eu machine arrière quand ça s'est ébruité sur le net notamment sur Resetera.Nous avons donc la preuve maintenant que n'importe quelle version de Control peut être mise à niveau vers l'édition Ultimate et donc accéder a une MAJ PS5/SX gratuite, mais 505 Games et Remedy continuent de nier que la capacité existe.