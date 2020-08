Et un vrai cette fois, pas un Indi machin ou un mini. En effet, à partir de là semaine prochaine, entre le 27 et 31 août, on aurait enfin le DROIT à un véritable Nintendo Direct, bon ça extrapole un peu mais ça prévoit même du très lourd, il est serait qualifié comme l'un des meilleurs depuis 2017... C'est Setenta, qui a en parti avec Jeff Grub leaké celui d'hier qui l'annonce sur son Twitter.



Après, je me méfie de ce genre de déclaration car les gens ont parfois tendance à exagéré le truc. Jeff Grub et NateDrake ont laissé entendre ces derniers jours que le prochain Nintendo Direct sera diffusé le 28 août. Il a également fait allusion à une présentation des Nindies pour cette semaine avant l’annonce officielle.



Jeff Grubb de VentureBeat a également mis à jour sa liste des jeux d’été avec une Nintendo Wild Card entre le 27 août et septembre, donnant plus de crédibilité à cette rumeur. Selon Grubb, la prochaine Nintendo Direct pourrait également avoir lieu pendant la Gamescom.



Bref, Nintendo enfin prompt à sortir de son étonnant mutisme ? L'avenir nous le dira !