Metacritic 93% (30 critiques) -Pour l'instant-

Gameblog 9/10

JVC 18/20

JeuxActu 18/20

Gamekult 9/10

( 30 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)IGN 10/10Si vous êtes un "moustachu" et que vous avez déjà un X-Plane avec des contenus payés à prix d'or, vous ne passerez pas à Microsoft Flight Simulator. Enfin pas tout de suite. Car si on peut faire des reproches au bébé d'Asobo, aucun d'entre eux n'est insoluble et verra sans doute des améliorations pour tendre encore plus vers la perfection. En l'état Flight Simulator 2020 est déjà une plateforme de référence qui s'imposera sans aucun doute comme la simulation de vol civile de la décennie. Échec et mat.Tout en confirmant leur ambition de créer un simulateur qui perdurera dans le temps, Microsoft et Asobo Studio réalisent l'exploit de mettre entre nos mains un simulateur de vol des plus excitants. Accessible au grand public mais suffisamment profond pour satisfaire les aficionados de la série, Flight Simulator assure surtout le spectacle avec une reproduction de la planète à l’échelle 1, des textures des plus impressionnantes et un scan 3D de plus de 400 villes, pour un rendu plus photoréaliste que jamais. Les nombreux avions disponibles liés à une instrumentation solide, certes perfectibles, inciteront la large gamme d'utilisateurs à choisir leur monture pour parcourir le monde. Totalement remis au gout du jour et s’appuyant sur des technologies innovantes, ce Microsoft Flight Simulator nous invite véritablement à découvrir le monde comme nous ne l’avons encore jamais vu.Difficile de conclure ce test de Microsoft Flight Simulator, sans devoir apporter une nuance à ce qu’est exactement le dernier titre d’Asobo. Est-ce une bonne simulation de vol ? Et est-ce un bon jeu vidéo ? La première réponse est très facile, c’est un grand oui ! Que vous soyez passionné d’aviation ou que vous ayez simplement envie d’en savoir plus sur ce domaine, Flight Simulator est d’une richesse hors-norme, et dispose de qualités techniques qui en font probablement le seul jeu vraiment next gen’ qu’on ait pu voir jusqu’à présent. Avec un contenu gargantuesque, ce nouvel opus dispose d’une durée de vie illimitée, et sera une béquille indéniable pour les vrais pilotes qui veulent découvrir l’approche sur un aéroport qu’ils n’ont pas pratiqué, tout comme il permettra aux aspirants pilotes de prendre une sacrée avance avant de se lancer dans la formation du brevet de pilotage. En revanche, si vous cherchez un véritable jeu vidéo, pour vous distraire avec des tonnes d’action sans vous prendre la tête, fuyez loin de Flight Simulator. Il s’agit ici d’une pure simulation de vol, soit un véritable outil pour nous permettre de faire l’expérience la plus authentique d’un vol en avion. C’est donc sous ce prisme qu’on jugera le titre. À ce niveau, difficile de trouver à redire, si ce n’est qu’on aurait apprécié avoir quelques appareils anciens dans le hangar d’origine, et quelques missions scénarisées à l’image de ce qu’il était possible d’avoir dans FSX. Reste aussi à savoir si le modding sera aussi ouvert que dans l’opus précédent, où une communauté de folie développait avec une passion incroyable des tas d’appareils qu’on pouvait télécharger sur des sites dédiés à l’image de Simviation. Il serait terriblement dommage que l’ajout de contenu soit la chasse gardée des studios habitués à monnayer au prix fort des liners dont l’intérêt est relativement limité lorsqu’on est pas un pilote professionnel (coucou Aerosoft).