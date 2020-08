Jeux Vidéos

Alors qu'est-ce donc que cette théorie de classification ?Et bien un follower de(PapaGenous étant une personne assez célèbre dans le milieupour tout ce qui est de la vérification de rumeur/leak en disant si elles sont possible ou non) viens en faite de découvrir un truc intéressant via le système de classification des jeux américainsVidéo en anglais qui explique le délireDonc ...Je vais tenter d'expliquer le délire hésitez pas à me rectifier pour les bilingues dans la salle....Il semblerait que le système de classification des jeux américains ERSB aient effectuer quelques changement ces derniers temps.En effet selon le follower de PapaGenos, Nintendo of America pour éviter une réévaluation de sa notation du jeu sur les présentations vidéos et les DLCs ont décidés tout bonnement soit de censurer des mots comme "Assassin" lors du dévoilement de l'Amiibo d'Altair qui en Europe donne Super Smash Bros Ultimate x Assassin's Creed mais pas aux USA ce qui donne Super Smash Bros Ultimate x Altair ( Pourdu coup). Jugez plutôt l'image ci-dessous. Pareil pouret Vault Boy.Il en va de même pour les logos car Min Min ne dispose pas de son Logoni même les autres DLC ce détail vient du fait queest évaluéaux USA (Jeu Mature). Chose étrange car au début des DLCs tout les continent avait les mêmes images hors une remise en cause de la classification d'ERSB à modifier la donne.Du coup avec l'ensemble de ces informations et vue que le second bordereaux de DLCs reste toujours sans logos nous pouvons être certain qu'au moins un personnage évaluer M ou T sera de la partie.En gros Doomguy, Dante ou voir Ryu Hayabusa on toutes leurs chance de débouler dans Super Smash Bros Ultimate. Remercions chaudement le puritanisme américains pour nous donner des indices.