Metacritic 77% (32 critiques) -Pour l'instant-

JVC 16/20

JeuxActu 15/20

Gamekult 6/10

( 23 Positives / 8 Mitigées / 1 Négative)Carrion est une expérience jouissive où le plaisir sadique est roi : attendre ses adversaires depuis un conduit d'aération pour les empogner subitement ou foncer dans le tas dessinera toujours un sourire sur votre visage, même après les six-sept heures qu'il faut pour boucler l'aventure. Surtout que le jeu n'est pas qu'un simple film d'horreur inversé bien réalisé. Le dernier titre estampillé Devolver sait se renouveler et baliser sa progression de surprises pour ne pas lasser le joueur. Plusieurs pouvoirs sont ainsi au programme pour faire varier les situations, imposées par de nouveaux ennemis qui arriveront progressivement. Pour encore plus rythmer l'ensemble, Carrion s'autorise quelques phases d'énigmes pas trop redondantes ni trop lourdes, ainsi que des flash-back sous forme humaine pour en apprendre plus sur l'origine de la créature. Oui, le jeu manque de lisibilité quand il y a trop d'ennemis. Oui, son level design perd parfois le joueur. Mais Carrion est un jeu abouti qui pousse le fait d'incarner un monstre à l'extrême. Et qui le fait très bien.Destructoid 8/10Jouer une créature tout droit sortie d'un film d'horreur à la The Thing, voilà qui n'est pas banal ! Fort de cette originalité, Carrion séduit également par son ambiance et ses graphismes. Entre le joli pixel art qui rappelle l'ancêtre Flashback, et l'animation délicieusement organique du monstre tentaculaire que l'on incarne, il y a de quoi se faire plaisir. Alors certes, le jeu est court, on a tendance à se perdre dans les décors, et alterner entre les différents pouvoirs est inutilement compliqué. Mais ces quelques défauts ne sont pas suffisants pour réellement gâcher la fête. Si vous êtes à la recherche d'un bon petit jeu indé capable de vous faire vivre une expérience hors du commun, jetez vous donc sur Carrion comme un Alien sur une Ripley !GameInformer 7,25/10Gamespot 7/10USGamer 7/10Hardcore Gamer 7/10