Si nous regardons par rapport au classement de Comgnet, le jeu pourrait démarrer autour de 300 000 exemplaires (il est à 306 pt, "généralement" 300 c'est autour de 300 000 ventes, 200 c'est autour de 200 000 ventes ect), il n'y a plus qu'a attendre jeudi pour la confirmation par les chiffres Famitsu (Famitsu qui lui a attribué 40/40).

posted the 07/19/2020 at 10:11 PM by nicolasgourry