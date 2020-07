Salut les clébards, je voulais vous donner mon avis (qui n'est que le miens) quand à la possibilité de voir Geno jouable dans Smash. Je vais simplement lister ici les arguments que j'estime être en sa faveur, pour la suite 1v1 gard du nord si ça ne vous va pas.Tout d'abord petit rappel. Geno est un personnage apparu dans Super Mario RPG sortit sur SNES au japon et aux usa mais pas en europe. Le jeu a été développé par Square Enix et chose étrange, les personnages apparus dans ce jeu pour la première fois sont la propriété de SE (donc Geno appartient a SE).Depuis l'époque de Brawl Geno est un des personnages les plus demandés par les fans de smash, il fait partie de ces 5 à 6 personnages très demandés depuis l'époque de brawl et dont le soutien n'a jamais faibli (certains anglophones les appelles les big five/big six). En effet beaucoup de personnages ont été soutenus par les fans mais depuis l'époque de Brawl seuls 6 d'entres eux ont eu un soutien à la fois important et constant durant cette bonne dizaine d'année. Il s'agit de King K. Rool, Banjo & Kazooie, Ridley, Simon Belmont, dans une moindre mesure Isaac et donc aussi notre fameux Geno.Mise à part Isaac qui n'a été retenu que comme trophée aide les 4 autres sont devenus des personnages dans ce dernier opus.Certains me diront ça ne suffit pas pour prétendre rejoindre le roster de Smash et ils auront raison, mais ça n'était là que l'introduction.Un autre point à considérer est que Sakurai a reconnu avoir voulu mettre Geno en personnage jouable dans la série et ce depuis Brawl. Le personnage a fait l'objet d'un costume mii dans Smash 4 et il est le seul personnage du jeu a avoir obtenu une de ces fameuse "splash screen" normalement réservée uniquement aux véritables personnages jouables, anoblissant un peu plus le personnage.Alors voilà ça c'est pour le passé mais qu'en est-il du présent, c'est-à-dire de Smash Ultimate ? Et bien ce dernier est peut-être bien le smash qui fait le plus de références cachées au pinocchio du royaume champignon.-Lorsque vous terminez le mode classique de la plante piranhas l'image bonus de fin est une rangée de plante piranhas chantant sur une plateforme dans le ciel, certains y voient une référence à la publicité japonaise de Mario RPG où l'on voit des plantes piranhas elles aussi en rang en train de chanter en haut d'un gratte-ciel-Le mode "Palutena's Guidance" est un easter eggs qui apparaît lorsque Pit fait une taunt dans le stage de Palutena et où Palutena va parler a Pit de l'adversaire qu'il a en face de lui.Et toujours avec la plante piranhas, une des déesse du jeu Kid Icarus Uprising va faire une liste non-exhaustive de différents types de plante piranhas dans les jeux Mario et fera référence à Megasmilax qui est une plante qu'on ne voit que dans SMRPG,Ce genre de détails peuvent paraître annodin mais quand on connait le sens du détail de l'équipe de smash et qu'il peut y avoir des questions de droit avec SE derrière, ils méritent (ces détails) d'être relevés.En parlant de droits, l'un des éléments allant le plus dans le sens d'une potentiel arrivée de Geno est le retrait probablement opéré par nintendo de trois vidéo sur une grosse chaine d'ost de jeux vidéos. En effet malgré les très nombreuses ost complètes de jeux nintendo sur cette chaîne, seuls trois morceaux ont étés retirés pour cause de droits :Il s'agit des deux thèmes les plus associés à Geno dans SMRPG, ainsi que le thème Megalovania d'Undertale. La procédure n'avait pas été bien comprise à l'époque puisqu'Undertale n'est pas la propriété de Nintendo, or quelques mois plus tard, Nintendo a sortit le costume Mii Sans avec devinez quel musique ?: Megalovania.Aussi quand on sait qu'un perso bien moins populaire tel qu'Isaac est en trophée aide dans Smash on peut se poser cette question simple, pourquoi Geno n'est alors pas en trophée aide ?Bref un dernier point que j'adresserais aux sceptiques de Geno est que : plus le temps passe pour un jeu, plus le nombre de joueurs actifs sur le dit jeu diminue et donc de potentiel clients pour les DLCs. Les joueurs restant à mesure que le temps passe tendent a être les "fans pur et dur". Or qui demande Geno si ce n'est des "fans pur et dur" ?Il est normal que des persos plus "de niche" puissent arriver dans un jeu lorsque la clientèle restante pour le dit jeu n'est plus qu'une clientèle que l'on pourrait qualifier comme d'avantage "de niche".Voilà mes chiots, place au débat, au 1v1 place répu et autres "pavé césar"Prochain article j'évoquerai le cas de Lloyd Irving de Tales of Symphonia pour Smash ^^