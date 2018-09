Si vous connaissez ma passion pour les univers de Nintendo, vous connaissez déjà ma réponse : Non, arrêtez avec ce personnage. Enfin, c'est plus compliqué que ça...Super Smash Bros est par définition un cross-over Nintendo, accueillant depuis le premier opus sur Nintendo 64 divers licences créé par Nintendo et ses affiliés. On a alors personnages principaux et les antagonistes dans le cas échéants. Depuis le 3e opus sur Wii, la série accueil également quelques grands noms des licences d'éditeurs tiers dont les franchises Metal Gear, Sonic the Hedgehog, Bayonetta, Street Figther, Final Fantasy et récemment Castlevania.Aujourd'hui je veux avoir vos réponses à une question : Pourquoi vouloir Geno ?Déjà pour remettre les choses dans leur contexte, Geno le mannequin et Mallow le prince nimbus sont 2 personnages créés par Square Enix, à l'époque Square Soft, pour le jeu vidéo commandé par Nintendo Super Mario RPG sur SNES. Geno et Mallow sont alors 2 personnages qui joignent l'équipe de Mario, Mallow est plutôt le personnage "magie" alors que Geno est du genre DPS. Geno s'illustre alors comme le personnage assez puissant et plutôt badass car il est introduit comme une figurine envoyé par les cieux (= Dieu). Il est même celui qui donne des conseils à l'équipe dans le jeu.Super Mario RPG n'étant pas sorti en Europe à l'époque, la popularité vient principalement d'Amérique. La seule explication possible d'après une rapide recherche c'est la nostalgie derrière ce personnage en particulier (parce que disons-le Mallow lui semble totalement avoir disparu des esprits, vu son rôle et son chara-design ça ne m'étonne pas haha...). Geno, étant ce "personnage badass qui est très fort et au charisme atypique" bah ça marque les esprits des fans. Mais est-ce que c'est suffisant et surtout jusfiable ? Parce que Smash Bros a toujours été "les personnages premiers des franchises Nintendo".Et bien, dans le contexte actuel avec SSBU, j'ai peur que oui car Sakurai n'aide pas: il est lui-même fan du personnage et a déclaré l'avoir envisagé personnellement par 2 fois (SSBB et SSB4). La question de l'inclusion de Geno, qui rappelons-le encore une fois est un personnage créé par Square Enix pour être juste un allié à Mario, reviens sur les réseaux sociaux avec les gens qui sont persuadé de son inclusion, qui se fera peut être grâce à cela (n'est-ce pas, Waluigi ? hehehe). Rappelons qu'il a fallut 10 ans pour que Sakurai considère enfin l'inclusion de K.Rool l'antagoniste principal alors qu'il fait parti, a toujours fait parti, et n'a jamais été remis en question, du lore de Donkey Kong.Mais soyons objectif avec le contenu de Super Smash Bros jusqu'à présent : Vouloir Geno jouable à coté de Mario, Link, Villageois, Shulk, Pac-Man ou encore Simon Belmont, même si vous n'avez jamais joué à Super Mario RPG ou vu la fanbase derrière ce jeu,Pour moi c'est juste le même problème que Waluigi : ce n'est pas un personnage important dans le lore des Super Mario. Et ce n'est même pas un personnage Nintendo à la base ! C'est un peu comme vouloir Lana d'Hyrule Warriors...