Geoff a joué pendant plusieurs heures

Il a testé les gâchettes adaptatives et elles permettent de créer des points de tension pour nous donner la sensation unique de recharger une arme ou de tendre la corde d’un arc

Le retour haptique lui a vraiment fait ressentir la sensation de glisser sur de la glace ou de marcher dans le sable

Le haut-parleur a bien plus d’envergure sonore que celui de la DS4

Il y a bien plus de variété sonore dans ce haut-parleur et le son est plus net et réaliste

La DualSense est un peu plus lourde que la DualShock 4 mais cela ne se ressent pas ingame

Il a joué à Astro’s Playroom pour tester la manette, il s’agit d’un jeu de plusieurs heures et pas d’une simple démo

Le titre est vraiment taillé pour vous montrer toutes les innovations de la DualSense

Le jeu est bourré de références à l’histoire de PlayStation

On a eu droit à un jeu de plateforme sur la plage, idéal pour sentir le sable face à une tempête de sable générée par des ventilateurs. On entend le son du sable face à nous via le haut-parleur, on a de la tension dans les gâchettes, bref on y croit

Votre héros enfile ensuite un costume de grenouille dont vous gérez le sens d’inclinaison avec le gyroscope et la tension du ressort avec la gâchette

Dans un autre niveau, il doit glisser à l’intérieur d’un tube de glace et on entend le vent du nord s’engouffrer dans le haut-parleur

Il faudra également souffler dans sa manette pour activer des mécanismes

Durant une interview avec l’un des boss de Sony (Eric Lempel), on a également pu apprendre que la DualSense faisait partie intégrante du projet PlayStation 5 depuis le début

Sony entend bien sortir encore de gros jeux sur sa PlayStation 4 malgré la sortie de la PS5!

Ratchet & Clank ne pourra pas être fait sur une autre console que la PlayStation 5, même pas la Xbox Series X, tant le SSD et l’architecture même de la console est utilisé dans le gameplay.

Sony aurait vraiment voulu organiser une tonne d’événements pour que les gamers puissent tester la DualSense et voir à quel point elle est différente, mais le Covid-19 l’en a empêché.

Sony a commencé depuis quelques temps à rassembler, à globaliser ses structures et il n’y a vu que du bénéfice, avec un slogan phare: Jouer n’a pas de limites!



Sony a commencé depuis quelques temps à rassembler, à globaliser ses structures et il n'y a vu que du bénéfice, avec un slogan phare: Jouer n'a pas de limites!