Quelques minutes plus tard seulement, le support d'Ubisoft décide de faire machine arrière en publiant un tout nouveau tweet : "Modification de notre réponse précédente : Le texte en surbrillance dans l'image ci-dessus se réfère uniquement aux systèmes Xbox qui exécuteront Far Cry 6 en 4K Ultra HD (Xbox One X et Xbox Series X). Le support d'Ubisoft n'a aucune information à ajouter sur les autres systèmes pour le moment."



Le destin de la PlayStation 5 n'est donc pas scellé. La console de Sony pourrait également pouvoir faire tourner le jeu en 4K. Attendons maintenant une confirmation de la part d'Ubisoft ou de Sony.

Ca vous va mieux formulé ainsi ?On peut passer à autre chose, car ce n'est même pas drôle...