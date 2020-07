ça a peut être déjà été posté .. (si oui j'ai pas vu)pour ceux qui auraient pas suivis, ça balance sur les harceleurs au seins des différentes boites de chez ubichiottes.le thread est dispo ci-dessous depuis quelques jours.dans le sac a harceleur, il y'avait le fameux tommy francois, que vous avez surement connus sur game one avant qu'il rejoigne ubisoft en tant que vice président éditorial .. bah y'a du sale le concernant. on lui reproche d’avoir fait pression sur des jeunes femmes pour qu’elles aient des relations sexuelles devant ses employés. le pire c'est que ça a été signalé plusieurs fois au département des ressources humaines d’Ubisoft sans qu’aucune suite ait été donnée. ( c'est beau le pouvoir )pour infos le gars à été suspendu récemment et c'est pas le seul.(il y'a aussi le creative director de vahalah déjà suspendu pour une affaire similaire, et bien d'autres) c'est parfaitj'espère que c'est pas seulement provisoire et qu'ils seront boycott par toute l'industrie.pour ceux qui veulent plus d'infos sur les différentes personnalités touchés par des accusations similaire, vous avez le lien en source.[UP] Libérations en a fais un article.