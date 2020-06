Jeux Video

C'est en tout cas ce que déclare les sources de Brad Sam (Thurott).



Au départ (donc on va dire ce qui était signé AVANT ce putain de Covid-19), les plans de Microsoft étaient comme tels :



- E3 2020 pour balancer les jeux + date/prix de la SX comme la Lockhart

- Lancement de la SX en août, avec des stocks probablement moindre mais du coup déjà au rapport pour la Next Gen (probablement avec Halo déjà présent).

- Lancement de la Lockhart en octobre pour viser plus large.



Et forcément, entre la communication refaite à cause de la pandémie + des usines qui ont pris leur temps à reprendre, tout a été chamboulé et il est probable qu'on file vers un lancement simultané octobre ou novembre.



Enfin s'il en était besoin et pour ceux qui n'ont pas encore compris, les sources disent que l'architecture de la Lockhart est voulue et conçue pour être une vraie Next Gen, juste à moindre prix, et avec quelques restrictions (notamment le fait qu'elle n'ira pas au-delà du 1080p).