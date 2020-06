Je voulais juste partager avec vous ce souvenir d'un test certe plein d'arrogance, mais qui a eu le mérite de me faire rêver au cours de ma vingtaine de lecture (oui du même test), en m'imaginant la manette en main dans chaque décors.La démo m'avait fait halluciner et j'attendais avec impatience le jeu commandé par mandat cache (en passant par un pote avec Tomb Raider 2 et Duke Nukem 3D). Le monde du JV 3D était à ma porte.Si vous voulez aussi votre dose de nostalgie, allez sur l'excellent site fr https://www.abandonware-magazines.org

posted the 06/30/2020 at 11:20 AM by akinen