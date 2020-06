''Les avantages du matériel que nous avons construit vous les verrez. Je suis satisfait de notre gamme de jeux et de notre prochain show de juillet dédié aux 1st party. Nous avons pris en compte les retours des utilisateurs lors du dernier événement et je pense que les gens seront satisfaits de ce qui sera présenté.



Nous voulons que la puissance à l'intérieur de la console soit facile à exploiter pour les développeurs."

''Le Xbox All Access sera essentiel pour le lancement de la Xbox Series X et notre génération. La réponse a été excellente jusqu'à présent et vous allez voir une utilisation beaucoup plus large avec la prochaine console. Je pense que ça va être encore plus important étant donné la situation économique actuelle, ne pas avoir à payer un gros coût initial pour la console.''

Lors dus'est entretenu avec le journaliste du New York Times,sur le lancement prochain de laLe patron dea tenu à féliciter le concurrentpour son bon show de la, mais a ensuite exprimé sa grande confiance dans la plateforme et les jeux à venir sur laCela dit,a reconnu que le saut visuel n'est peut-être pas aussi perceptible qu'il l'était avec le passage de la 2D à la 3D par exemple. D'autre part, les éléments qui ont été longtemps un frein pour l'immersion dans les jeux, tels que les temps de chargement, les temps de latence élevés... etc feront l'objet d'une amélioration "spectaculaire" au cours de la prochaine génération.Il a ensuite déclaré que l'objectif ne sera pas de reproduire ce que le concurrent a fait. Il a également ajouté qu'il était fier de la diversité du contenu des jeux créés par lesest revenu sur le succès du, selon lui, il permet àde convaincre plus facilement les développeurs et les éditeurs de se joindre au programme.Concernant l'abonnementet son importance :