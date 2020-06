Tout est dans le titre, quels jeux (3 max) vous aura le plus hypé lors du Show PS5 de jeudi ?



- Ratchet & Clank Rift Apart (15 votes)



- Horizon Zero Dawn Forbidden West (27 votes)



- Resident Evil VIllage (7 votes)



- Spider Man Miles Morales (3 votes)



- Oddworld Soulstorm (1 vote)



- Demon Souls (11 votes)



- Gran Turismo 7 (5 votes)



- Project Athia ( 2 votes)



- Stray (1 vote)



- Returnal (0 vote)



- Sackboy A Big Adventure (0 vote)



- Kena Bridge of Spirit (17 votes)



- GhostWire Tokyo (1 vote)



- Deathloop (1 vote)



- Solar Ash (0 vote)



- Godfall ( 0 vote)



- Little Devil Inside ( 1 vote)



- Bugsmax ( 0 vote)



- Pragmata (3 votes)



- Hitman III (1 vote)



- GTA V ( 1 vote)



Voilà, je crois pas en avoir oublié !



À vos votes !