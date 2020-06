Jeux Vidéos

En faite si on regarde le design de ladeon vois bien que son design est un hommage au passé de la marque.Tout d'abord regardons de nouveau le design de laSi nous regardons l'aspect général est-ce que vous revoyez pas une autre console de la marque ? Si vous pensezbingo vous avez raison.Mais son côté arrondis et racé du design de la console est un hommage en faite à la troisième frangine de la famille, en effet laet plus particulièrement laqui avait son côté "gloss".Enfin le côté blanc et noir est tout simplement un hommage à l'ensemble des console de la marque. A noter que nous somme dans l'anniversaire de deux console blanche de la marque en effet cette année marquera le 7 juillet les 20 ans de laet les 17 ans de laEn conclusion nous pouvons dire que la Playstation 5 est la culmination de l'ensemble des design de la marque un hommage vibrant à son histoire embrassant son passé pour mieux nous montrer le futur.Bravo Sony.